Visiblemente molesta, la cantante de origen canadiense, Céline Dion, se lanzó en contra del candidato presidencial, Donald Trump, esto por el uso de una de sus canciones en uno de sus mitines de campaña, señalando que el uso de la melodía fue hecho sin su autorización.

“Celine Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Celine Dion cantando “My Heart Will Go On” en un mitin de campaña de Donald Trump”, escribió la cantante en su cuenta de X.

Lo que más le habría molestado a la artista, es la canción que seleccionó el candidato republicano para su mitin celebrado en JD Vance, Montana, llegando a comentar “Y realmente, ¿ESA canción?”, esto luego mencionar que tampoco respalda los actos relacionados con él.

Recordemos que “My heart will go on” es una de las canciones más conocidas dentro de la carrera de Céline Dion, esto debido a que es uno de los temas principales interpretados en la película de “Titanic” de 1998 con Leonardo DiCaprio.

Hasta el momento, se desconoce si la artista junto a su sello discográfico presentarán alguna querella en contra de Donald Trump y su equipo de campaña por el uso sin autorización del tema, hecho por el que podrían ser acreedores a una multa.

Recientemente, Céline Dion participó en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, reapareciendo en la escena pública luego de ausentarse a causa de una de sus enfermedades.

