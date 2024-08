Durante la noche del próximo domingo 11 de agosto se llevará a cabo la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Stade de France, con lo que promete ser una fiesta y “un espectáculo excepcional” según Thomas Jolly, director artístico de las ceremonias de los Juegos de París 2024.

“Una magnífica manera de celebrar colectivamente a los atletas que han destacado por sus actuaciones deportivas y su espíritu de juego limpio y de compartir“, escribió Pierre Sarniguet en la página oficial de París 2024 para describir lo que buscan Jolly y su equipo creativo.

El espectáculo que ofrecerá Thomas Jully para la clausura tendrá por título “Records” y, según reportan, será de más corta duración que las más de 3 horas que tuvo por duración la ceremonia inaugural. Aunado a eso, el periódico Le Parisien reportó que “según nuestra información, los grupos Air y Phoenix tocarán el domingo por la noche como parte de la ceremonia”.

De nueva cuenta el director artístico busca homenajear a las agrupaciones y a los artistas como hizo en la inauguración con nombres como Céline Dion y la banda Gojira. Esta vez, será de la mano del dúo conformado por Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel, Air, que se encuentran celebrando un poco más de cuarto de siglo de su Moon Safari, álbum que supone su debut musical.

Además, junto al dúo estará el quinteto formado en Versalles, Phoenix, que se encuentra en activo desde 1997. Se trata de uno de los mayores exponentes franceses de su género en el mundo, y especialmente en Estados Unidos, latitud donde ha encabezado festivales como Coachella o abarrotado icónicos espacios como el Madison Square Garden.

Por si la música no fuera suficiente, Le Parisien reporta también un acto único del actor estadounidense Tom Cruise, “para simbolizar el traspaso entre París y Los Ángeles“. Se le verá en un acto de más de aproximadamente siete minutos de duración que tendrá como protagónicos a la fachada del Stade de France y el Hollywood Sign.

“Para esta ceremonia, Thomas Jolly quería compartir un mensaje fuerte y ofrecer a los espectadores un viaje colectivo verdaderamente inmersivo: un viaje al pasado, a los orígenes de los juegos, pero también al futuro y, en última instancia, a un universo atemporal. La ambición es celebrar en tiempo suspendido, con conciencia y con la idea de que juntos podemos marcar la diferencia”, finaliza el comunicado.

Bonjour Paris! It’s so special seeing the city host this year’s @Olympics games, there is still so much more to come! pic.twitter.com/k1GXkuS3iA

— Phoenix (@wearephoenix) August 5, 2024