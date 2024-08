La vuelta al mundo de la música de Camila ha sido muy anticipada y el álbum Regresa, sintetiza tres años de trabajo y convivencia de un grupo que se separó en un punto alto de su carrera y con algunas polémicas.

“No tenemos nada que perdonarnos”, dijo Mario Domm, integrante de la agrupación, quien aclaró que entre ellos “hay un amor genuino”.

“Nunca nadie se peleó con nadie, simplemente hubo un cansancio. Y es amor por lo que hacemos, por esta experiencia de estar tres, somos tres personas que hemos visto cosas bien únicas y no le puedo contar a nadie mis experiencias con Camila más que a Samo y a Pablo, que son con los que empezó el proyecto”, dijo Domm.

Asimismo, dijo que el objetivo de estaba Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado están contentos de reencontrarse más maduros, con un nuevo LP y una gira en puerta ha sido crear un aura de integración entre sus miembros y que se sienta más orgánica la interpretación.

“Ayer, mi hijo me dijo: ¿Papá, conoces a Pablo y a Samo de la escuela? Le digo, fíjate que no, pero cuando comenzamos a ensayar juntos, nos conocimos a los veintitantos años, y teníamos en mente lograr que la gente pensara que éramos una banda que nos habíamos conocido en la escuela, y que nos ensamblamos tanto para que pensaran que éramos una banda de muchos años

“Así que eso es lo que nos tiene juntos hoy en día, ese amor, ese blend que tenemos los tres con los instrumentos, esa afinidad musical, y la verdad es que somos tres personas bendecidas.

“Nos han pasado cosas muy bonitas con este grupo y la gente nos ha apoyado de una forma muy especial y entendimos en estos diez años que vale la pena retomar ese catálogo y componer canciones para la gente que está esperando música en español, así que por eso estamos de vuelta también”, continuó el intérprete.

Durante estos años de distanciamiento de la banda, los integrantes probaron algunos nuevos horizontes con ellos como solistas y Samo dijo que eso fue esencial para su constitución como la persona que es ahora.

“Fue una experiencia muy bonita que creo que me puso retos diferentes a estar en una banda y definitivamente me hizo crecer en todos los sentidos, como artista y como persona, estoy muy agradecido con la vida por esa oportunidad y sobre todo con mi equipo y los que ayudaron a que esto se llevara a cabo de esa manera porque sin ellos, no estaría en donde estoy”, aclaró.

Y en ese sentido, los integrantes si bien, dijeron que no quedó ningún proyecto en el estatus de “pendiente”, los tres aseguraron que el reinicio de Camila no es un limitante para hacer algo de manera solitaria.

“No hay ningún problema con que a Pablo se le ocurra querer sacar un disco como guitarrista en solitario o a mí o a Samo.

Simplemente Camila es el proyecto principal que tenemos y el que nos dio el cariño del público, pero sí hay veces que como artista se tienen ideas que quizá no van con la línea del grupo y se puede intentar por fuera”, dijo Domm.

Regresa es el nombre del cuarto disco de Camila, el cual tendrá una gira que arranca el 7 de noviembre en Guadalajara y llegará el 9 del mismo mes para una fecha en la Arena CDMX.

Lo que debes saber

Regresa es el cuarto álbum de estudio de Camila y llevó tres años en componerse y grabarse. En él se incluye una colaboración con Edén Muñoz y un tema que lleva arreglos de mariachi, lo que pone a los músicos en terrenos que no habían explorado y aunque entienden que la industria ha cambiado desde que se alejaron como banda, dicen no oponerse a los cambios, pero también admiten que las colaboraciones no son su principal objetivo.