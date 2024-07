Las medallas comienzan a caer en los Juegos Olímpicos de París 2024, ahora, fue en la disciplina de Clavados.

Durante este sábado, se realizó la competencia de Clavados sincronizados en trampolín de 3m, en la categoría femenil.

Fue el dúo chino, conformado por Chang Yani y Chen Yiwen, que se llevó la medalla de oro al sumar 337.68 puntos.

Las estadounidenses Sarah Bacon y Kassidy Cook logran posicionarse en el segundo lugar con 314.64 puntos, con lo que obtuvieron la medalla de plata.

En tanto, las británicas Yasmin Harper y Scarlett Mew se llevaron el bronce al conseguir el tercer lugar, luego de sumar 302.28 puntos.

Por ahora, y en el primer día en el que se compite por medallas en París 2024, la delegación de China se mantiene en el primer lugar del medallero olímpico con dos oros. Debajo de ellos se posicionan Corea del Sur y Estados Unidos con 1 medalla, ésta de plata. En cuarto y quinto lugar se colocan con 1 medalla, de bronce, Kazajistán y Gran Bretaña.

–

