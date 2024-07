Cayeron las primeras medallas en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Este sábado 27 de julio, fue el Tiro Deportivo quien dio las primeras preseas de la justa olímpica.

El equipo mixto de China, conformado por Lihao Sheng y Yuting Huang, consiguió la primera medalla de oro de estos Juegos de París, al derrotar a Corea del Sur 16-12 en la final de 10 metros. Los surcoreanos se llevan la plata.

Te podría interesar: París 2024: Kenia Lechuga avanza a los cuartos de final en Remo

Por su parte, el equipo mixto de Kazajistán superó 17-5 a los representantes de Alemania para llevarse la presea de bronce.

Cabe destacar que el equipo mexicano, conformado por Alejandra Zumaya y Edson Ramírez, finalizaron en el séptimo lugar de la prueba.

Por ahora, China se coloca en primer lugar en el medallero olímpico (2 medallas de oro), pues también obtuvieron, a la par, una medalla de oro en Clavados sincronizados femenil, en trampolín de 3m.

Te podría interesar: París 2024: Equipo mixto mexicano se queda en el 7mo lugar en Tiro Deportivo

First gold medal of the #Paris2024 Games 🥇

China takes the Gold in the 10m Air Riffle Mixed Team event. To be honest, we’re a bit emotional 🥹

–

Première médaille d’or des Jeux de Paris 2024 🥇

La Chine remporte l’or dans l’épreuve de tir à la carabine à air comprimé 10m par… pic.twitter.com/UhGrCGBeVh

— Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024