La vida de RENEE ha dado un giro interesante en los últimos años y es que el lograr pegar un tema viral con “Nunca tristes (Me vale madre)” la colocó como una de las mujeres a seguir en México. Ahora con un cambio de look y un sonido más pop, la originaria de Monterrey está alistando su próximo material que está próximo a estrenarse.

Además, siguiendo su compromiso de convivir con sus seguidores, realizará una pequeña residencia en la colonia Juárez de la CDMX en septiembre. Recientemente presentó “Ojalá te vaya mal”, tema producido por el chileno Pablo Stipicic.

“En este momento decidí irme por sonidos que tienen elementos del trap o el hip hop por la oscuridad en su sonoridad. Es una etapa bonita porque ha sido un renacer constante ya que he estado proponiendo una y otra vez de diferentes caras de mi prisma, que al final unifica lo que es mi universo creativo”, declaró RENEE en entrevista con 24 HORAS.

El crecimiento de la también compositora se ha reflejado en su creatividad pues ha sido una constante exploración, en sus palabras.

“Antes tenía una idea de lo que yo quería hacer y decía ‘Bueno, yo soy cantautora, hago canciones y quiero hacer canciones’, solo pensaba en eso. Al paso del tiempo he ido explorando más mi universo creativo, el ser un artista, me he dado cuenta que la creatividad artística no tiene un límite, realmente hay muchas áreas dentro de la música y también dentro del plano artístico. Nunca me había sentido también como ahora. Me siento más fuerte y soy yo misma”, agregó.

Este año, RENEE ha presentado “Dame Chance (Rayuela)” y “Más Allá” que formarán parte de su tercer LP el cual verá la luz en octubre y el cual será una “terapia musical” y de abrir los ojos ante situaciones como el narcisismo que existe en personas con las que nos relacionamos.

“No puedo decir la fecha todavía, pero lo que sí te puedo decir es que va a haber una forma en la que la gente pueda experimentar este álbum”, adelantó.

Siguiendo su trabajo con el productor, Pablo Sticipic, la cantante menciona que ha hecho una buena mancuerna con el chileno pues se adapta a las necesidades y sonidos de los artistas. Él ha trabajado con Daniela Spalla, Rubio, entre otras.

“Pablo es una persona que no le tiene miedo a hacer una canción que no sea un hit porque estamos pensando en hacer conceptos, canciones frescas, diferentes y con ello buscamos explorar”, recordó.

En la constante de seguir aprendiendo y evolucionando, la también productora, adelantó que, además del canto, se ha involucrado en otras áreas artísticas y que ya está pensando a futuro ya que aún sin lanzar su tercera placa ya anda pensando en la cuarta.

“Estoy estudiando actuación y sigo preparándome. Ahora que ya terminé mi tercer álbum ya estoy en planes de trabajo de mi cuarto álbum. He estado gestionando y he estado absorbiendo muchísimo literatura, pintura y hasta elementos de la danza”, agregó.

Además de su álbum, la cantante viene con una residencia en Parker & Lenox, sitio ubicado en la colonia Juárez y que se efectuará todos los viernes de septiembre. RENNE se inspiró en artistas como Katy Perry y Lady Gaga y también en la amplía variedad de espectáculos que hay en la capital mexicana.

De igual manera realiza estos conciertos, los cuales serán distintos, debido a que la nueva generación no está acostumbrada a vivir estas experiencias debido a estar inmersos en el mundo digital, de acuerdo a ella.

“La idea es que vengan a vivir un un espectáculo de una manera inmersiva, de una manera en donde no solamente sus oídos estén involucrados sino también los ojos, el corazón, la mente, los sentimientos y el órgano más grande del cuerpo que es la piel. Va a haber performance, muchos dramas y puesta en escena,”, finalizó.

LDAV