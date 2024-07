Federico Espejo es un actor de origen argentino que lleva ocho años residiendo en México y a lo largo de este tiempo ha crecido profesionalmente y hoy se encuentra encarnando a Manuel Fuenmayor en la telenovela La Historia de Juana que se transmite en Las Estrellas.

“Es un personaje que se muestra inescrupuloso calculador frío, pero en realidad es todo lo contrario. Es un personaje totalmente sensible que le hubiese gustado dedicarse a otra cosa, como el arte y pues tiene la presión de su papá que es Rogelio el personaje que interpreta Alexis Ayala y decide trabajar en la cervecería Rubio”, compartió en entrevista con 24 HORAS.

A Federico lo hemos visto en distintos proyectos, como La Casa de Las Flores, La Guzmán y en cada uno ha interpretado a distintos personajes, algo que siempre ha buscado en su carrera. Ha incursionado en la comedia, drama y acción.

“Siento que estoy en una etapa de mi vida, en la que tengo que hacer de todo. Lo que me encanta esta profesión es poder interpretar distintos personajes distintos a mi. Es un desafío que me motiva a seguir y me genera adrenalina”, agregó.

Pero ese crecimiento lo ha logrado gracias a su familia y principalmente por su abuelo quien le dio el apellido Espejo el cual busca mantenerlo en alto.

“Mi abuelo era una persona muy sensible y que priorizaba la unión en la familia. Fue una pérdida muy dura para mí, pero y tengo su licencia, que siempre la llevo conmigo. Cuando me siento en aprietos, inseguro y con miedo, siempre tengo la licencia de mi abuelo conmigo. Él siempre me dijo que nunca me rinda y esa es otra motivación para dejar el apellido lo más alto posible”, recordó Federico.

Federico Espejo ha evolucionado a lo largo de los años y eso se ha visto desde que decidió mudarse a México pues tuvo que adaptarse a la forma de aprender actuación y cambiar su acento para poder encarnar personajes.

“Uno va a ir adquiriendo experiencia preparándose más. Recuerdo que en mis primeros castings me faltaba el aire y temblaba. Hoy en día es pensar en el aquí y ahora entonces y pues se puede decir que hoy en día estoy disfrutándolo” agregó.

Aunque no quiso adelantar sobre los proyectos en los que próximamente será participe, el acto menciona que pueden venir más oportunidades.

“Se vienen proyectos muy grandes trabajo y estudio para eso para estar listo para para ese momento”, finalizó.

LDAV