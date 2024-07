El Gobierno acusó que a lo largo del sexenio enfrentó una “guerra judicial” que intentó evitar el “rescate” de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE).

Lo anterior en voz de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión durante la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador; previo a una larga exposición de lo que se ha realizado para fortalecer a la empresa, el funcionario federal dijo que:

“Frente a innumerables obstáculos, amagos internacionales, guerra judicial e informativa sufragada por los interesados en el apoderamiento del mercado eléctrico nacional, el rescate se ha logrado a la fortaleza política e ideológica del presidente López Obrador”.

Y para sustentar sus dichos, Bartlett Díaz indicó que el mandatario saliente es, junto al general Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, uno de los titulares del Ejecutivo federal que han fortalecido a la Comisión.

Te podría interesar: Plancha TEPJF triunfo morenista

En el caso del actual Presidente, el director de la empresa del Estado dijo que:

“Ordenó el rescate de la CFE ante una reforma espuria, claudicación del Gobierno anterior, decretando la rápida desaparición de la empresa pública, multiplicando la generación privada sin límite, anclada en mecanismos de saqueo a la CFE y un sistema abiertamente oligárquico”.

De tal suerte, continúo, que la Comisión no desapareció, sino que se fortaleció técnica y financieramente, eleva su capacidad de generación a 60 por ciento, con lo que “garantizó la electricidad para todos los mexicanos al menor costo”.

Hace 2 semanas (14 de julio) López Obrador acusó que el Poder Judicial está “en contra de la economía del pueblo”.

Esto, al retomar su molestia en contra de la Corte por haber echado atrás la ley eléctrica nacional que su Gobierno promovió, y que fue considerada como inconstitucional por el Supremo Mexicano a inicios de este año.

Al respecto, López Obrador reiteró que la decisión de los ministros no lo tiene tan contento y que:

“¿Cómo no me va a molestar?, si actúan en contra de la economía del pueblo de México, los ministros. Cancelan la Ley Eléctrica para favorecer a las empresas extranjeras, y dejar al consumidor a expensas, se lo decidan las empresas extranjeras en el costo del consumo”.

Te podría interesar: Hará Sheinbaum nombramiento de Gabinete ampliado

Y para sustentar su argumento, dijo que el proyecto “perverso” del neoliberalismo era que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generara cada vez menos energía y así quedarse con el mercado y, según su dicho, eso a los ministros no les importó:

“Y ellos, por intereses, por defender a las empresas extranjeras o nada más por ir en contra de nosotros, y también por cuestiones ideológicas, son muy reaccionarios, y tienen la idea de que lo único que funciona bien es lo privado, lo público no”.

Incluso, arremetió contra los médicos que han criticado la distribución gratuita de medicamentos, a los que tachó de “conservadores”, al considerar lo anterior como paternalismo.

En su Mañanera de este miércoles, López Obrador arremetió, sin pregunta de por medio, en contra del Judicial, al decir que “no está contento” con ese Poder debido a que le echó atrás la ley de la industria eléctrica:

“Por eso no me tienen tan contento los del Poder Judicial, porque ellos, y que me digan si no, por defender a empresas extranjeras, cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos y no les importó”.

Y por ello justificó, de nuevo, que el llamado Plan C no se trata de una venganza porque él no es vengativo y no odia “nada más que no olvido”.