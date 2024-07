La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila confirmar el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena, PT y PVEM, y desechar las impugnaciones contra la elección presidencial.

El proyecto de dictamen del llamado juicio madre propone declarar infundados, inoperantes o inexistentes una decena de agravios con los que el PRI, PAN y PRD pidieron la nulidad de los comicios del pasado 2 de junio.

Dicho documento, publicado ayer por los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, integrantes de la Comisión Sustanciadora para la Calificación de la Elección Presidencial, propone declarar improcedente la impugnación presentada por la excandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México.

El motivo de desechar la impugnación de Gálvez es que no solicitó anular los comicios, sino que pidió que en el dictamen se incluyera que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró la equidad de la contienda y afectó su candidatura.

La Sala Superior considera que la excandidata no presentó pruebas de cómo se afectó su derecho a ser votada y en el Juicio de Inconformidad no se pueden establecer medidas de reparación y garantías de no repetición.

Petición de nulidad

En el proyecto de dictamen, que incluye 135 cuartillas, la Sala Superior desecha los 10 agravios planteados por PRI, PAN y PRD en su petición de nulidad, lo que implicó el análisis de más de 6 mil cuartillas de las impugnaciones, en las que la mayoría de las pruebas se declararon inoperantes, inexistentes o infundadas.

Respecto a la intervención del crimen organizado y violencia generalizada, la oposición presentó 652 pruebas, en su mayoría reportes periodísticos, por lo que la Sala Superior proyecta indicar que hubo “situaciones de violencia aislada o focalizada” en municipios, lo cual es infundado para solicitar anular los resultados porque las pruebas son “subjetivas o meras percepciones”.

El TEPJF también propone declarar infundada la presunta intervención de sindicatos a favor de Sheinbaum, pues las pruebas igual eran reportes de prensa.

El principal agravio fue la intervención sistemática del presidente López Obrador, desde sus conferencias Mañaneras, para afectar a Xóchitl Gálvez y favorecer a la ganadora de las elecciones.

Los partidos de Fuerza y Corazón por México entregaron como pruebas los materiales audiovisuales de 34 mañaneras, cuyo análisis de los magistrados concluye que en 12 el mandatario nacional se expresó de forma neutral sobre el proceso electoral.

A su vez, en otras tres disertó sobre la formación de una mayoría legislativa y continuidad de la Cuarta Transformación; en cinco, habló sobre Claudia Sheinbaum, pero no hizo ningún tipo de llamado al voto a su favor, y en 10 mañaneras hubo expresiones relacionadas con Xóchitl Gálvez, pero no se dio un llamado a no sufragar por su candidatura.

También señalaron que en el libro Gracias, escrito por el Presidente, y en una entrevista con la periodista rusa Inna Afinogenova, el mandatario intervino de manera ilegal.

El TEPJF concluye que “no es posible tener por acreditada la intervención sistemática y reiterada del Ejecutivo federal porque se refieren a acontecimientos aislados que, de acuerdo con la magnitud de la participación ciudadana, no afectan la elección”.

El mismo criterio se propone sobre la presunta intervención de los gobernadores de Morena, así como de Arturo Zaldívar, todavía en su calidad de ministro de la Suprema Corte, y del Centro Nacional de Inteligencia.

Sobre la presunta coacción y compra de votos, así como el uso electoral de los programas sociales, la Sala Superior propone declarar infundada esa queja porque la Oposición no aportó medios probatorios, y quiso acreditar esa falta con 152 enlaces electrónicos de redes sociales y reportes de prensa.

Respecto al indebido actuar de autoridades electorales, PAN, PRI y PRD alegaron omisiones de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE para resolver 402 quejas, lo cual fue rechazado, pues se trata de procesos en trámite de los que no se acreditó una actividad irregular.

Otro alegato fue la intervención de Guadalupe Taddei a favor de la coalición de Morena por pedir a Gálvez que no utilizará el color del INE en sus eventos y su logo en propaganda, lo cual fue desechado y los magistrados resaltaron que el uso del logotipo del INE incluso implicó una sanción.

Fuerza y Corazón por México señaló que debía anularse la votación en 13 mil 490 casillas por recepción de votos de personas no autorizadas y por ciudadanos que presuntamente no presentaron credencial de elector, lo que implica la nulidad de al menos 9.4 millones de votos.

El TEPJF proyecta clasificar esas faltas como inoperantes, principalmente porque fue una estrategia del PRD “con la finalidad de que se ajuste la votación para conservar su registro como partido político nacional”.

De acuerdo con la ruta trazada, tras hacer público el documento, la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez o los partidos que impugnaron, pueden solicitar audiencia para exponer sus observaciones sobre el proyecto.

En paralelo, los magistrados estudiarán el proyecto de resolución y para los primeros días de agosto se conocería la fecha de la sesión solemne en que se someterá a votación la declaración de validez de la elección presidencial y, en su caso, se entregaría la constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum.