Este martes, el actor de Hollywood, George Cloney dio a conocer el apoyo que le dará a Kamala Harris, como la candidata presidencial demócrata y frente a Donald Trump, tras la renuncia a la presidencia de Joe Biden, a lo que califico como una verdadera muestra de liderazgo.

Pese a ser uno de los actores de Hollywood, que más ha apoyado a Joe Biden, mediante recaudaciones para apoyar su campaña, fue también el primero en pedirle al actual presidente de Estados Unidos, diera su renuncia al cargo para la reelección, justo después de haber realizado la recaudación de fondos para la campaña.

Durante un artículo de opinión para el New York Times, Cloney escribió:

Esto en referencia al desempeño deficiencia que presento durante el debate del 27 de junio en CNN.

Otras de las celebridades y políticos que han reaccionado a la renuncia de Joe Biden son el expresidente Barack Obama, Jamie Lee Curtis, John Legend.

