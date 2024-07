De acuerdo con un supuesto comunicado, se reveló el fallecimiento del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, a los 99 años de edad, dicha información no contaba con la confirmación de los miembros de la Casa Blanca.

A través de redes sociales, la periodista Laura Loomer compartió un supuesto comunicado de la oficina del exmandatario en donde se anunciaba su muerte, minutos más tarde, se reveló que todo se trataba de una noticia falsa.

Debido al escándalo ocasionado por la noticia falsa de la muerte de Jimmy Carter, medios en Estados Unidos se acercaron con el Centro Carter para verificar la veracidad de este comunicado, señalando que el exmandatario se encontraba vivo.

No idea but it’s gross and Jimmy Carter is hanging on.

It’s gross that someone would fake a letter saying he’s dead.

I deleted the letter.

He is still alive in hospice care. He’s been in hospice for a long time! https://t.co/flKsl9oWy7

