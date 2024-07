Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció de manera oficial su renuncia a la candidatura presidencial para conseguir la reelección por el Partido Demócrata, Donald Trump arremetió en contra de él y lo llamó “corrupto” y “no apto” para dirigir al país.

A través de su cuenta en “Truth Social”, el candidato por el Partido Republicano arremetió en contra del mandatario, señalando que no tiene y nunca tuvo la verdadera capacidad para gobernar a los Estados Unidos y que cuando él gane la elección, “remediará el daño hecho”.

“El corrupto de Joe Biden no era apto para presentarse a la presidencia, y ciertamente no es apto para servir – ¡Y nunca lo fue! Él solo alcanzó la posición de presidente por mentiras, Fake News, y no salir de su sótano. Todos los que lo rodeaban, incluyendo su Doctor y los Medios, sabían que no era capaz de ser Presidente, y no lo era”, señaló Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

Recordemos que en las últimas semanas, tras el intento de asesinato en contra de Donald Trump y los raros comportamientos de Joe Biden que pusieron en tela de juicio el estado mental del mandatario, la opinión pública sobre las elecciones presidenciales en EU tomó un rumbo distinto.

Minutos más tarde, luego de que el propio Biden mostrara su respaldo para que Kamala Harris, actual vicepresidenta, sea elegida como la nueva candidata del Partido Republicano, el propio Trump aseguró en CNN que “Harris sería mucho más fácil de derrotar, después de que Joe Biden se hiciera a un lado”.

Hasta el momento se desconoce quién pueda ser nombrado como el candidato opositor de Donald Trump, pero todo parece indicar que la vicepresidenta será su oponente en las urnas el próximo mes de octubre cuando se lleven a cabo los comicios electorales.

