A través de su cuenta de X, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció su decisión de retirarse de la contienda electoral por el Partido Demócrata por la reelección a su cargo.

La decisión del mandatario estadounidense se dio a unos días de la convención nacional demócrata y en medio de una ola de especulaciones y cuestionamientos sobre el rumbo que estaba tomando su campaña, sobre todo tras el primer debate en contra de Donald Trump, en donde Biden no quedó bien parado.

“Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente, y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, señaló Joe Biden en su carta al pueblo estadounidense.

En su carta, el presidente de los Estados Unidos también detalló que en los próximos días dará un mensaje a la nación, específicamente a finales de esta semana, en donde revelará más detalles sobre los motivos que lo orillaron a tomar esta importante decisión en su carrera política.

Recordemos que a media semana, medios en Norteamérica reportaron una presunta intervención del expresidente, Barack Obama, dentro del Partido Demócrata sobre el rumbo que debía tomar la campaña de Joe Biden, esto debido a que el margen de una posible victoria había disminuido notablemente.

A unos minutos de anunciar su renuncia a la candidatura presidencial para conseguir la reelección, Biden mostró oficialmente su postura para que la vicepresidenta, Kamala Harris, sea la candidata oficial por parte del Partido Demócrata para enfrentar a Trump.

“Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, señaló Biden en su cuenta de X.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024