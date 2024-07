La mansión del rapero Drake quedó inundada, así como varios puntos de Toronto, por las intensas lluvias registradas.

Cortes del luz eléctrica, líneas de metro sin servicio, vialidades afectadas y casas inundadas, son algunas de las afectaciones que dejaron torrenciales precipitaciones en varios puntos de la ciudad de Toronto, esto en Canadá.

A través de las redes sociales se compartieron imágenes y videos de las abnegaciones registradas.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que la mansión del rapero Drake, que se ubica en el barrio exclusivo Bridle Path, la cual quedó inundada.

El intérprete de “Hotline Bling” compartió videos en su cuenta de Instagram mostrando “La Embajada” (como suele llamar a su residencia) con agua en color marrón.

“Más vale que sea Expresso Martini (un cóctel de color marrón)”, escribió el reparo de 37 años de edad, mostrando que el nivel del agua le llegaba a las tobillos al interior.

El clip se viralizó en redes sociales.

Drake’s Home after the outbreak of the flood in Toronto.

Drake: this better be Espresso ☕️ 😂 pic.twitter.com/zwnw3ETzn7

— YourPapa (@heroh__) July 16, 2024