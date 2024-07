Con oreja vendada, así reaparece Donald Trump tras atentado

Tras el atentado sufrido el pasado sábado, Donald Trump reapareció en pública con una oreja vendada al asistir a la convención republicana en Milwaukee.

El candidato republicano llegó este lunes 15 de julio a la convención republicana en Milwaukee con la oreja derecha vendada ante una multitud que le aclamaba.

El expresidente, que resultó herido en un intento de asesinato el sábado durante un mitin en Pensilvania, levantó el puño a su llegada ante la ovación de sus partidarios.

Al recinto acudió en compañía de sus hijos Tiffany, Eric y Donald Trump Jr., además de J.D. Vance, su posible vicepresidente.

Los asistentes y organizadores del evento recibieron al magnate con la interpretación de la canción “God Bless the USA”, esto bajo la observación de elementos del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Republican National Convention 2024 (RNC2024)

2024年共和党全国大会

ドナルド・トランプが暗殺未遂事件後、初めて公の場に静かな闘気を纏って姿を現す

彼の支持者と彼が流した血を忘れるな!

Donald Trump appears in public for the first time since assassination attempt. https://t.co/g3Gnz8hrTk pic.twitter.com/GC9rxDXMS2

— Mr. O🗣️ (@Shuonod) July 16, 2024