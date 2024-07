Doug Burgum, Tim Scott, James David Vance, Greg Abbott y Nikki Haley, fueron algunos de los nombres que figuraban como el vicepresidente en caso de que Trump llegue una vez más a la presidencia.

Después de las especulaciones y de los posibles candidatos, este lunes Donald J. Trump dio a conocer por medio de Truth Social el nombre de su compañero de fórmula, para las próximas elecciones a celebrarse en Estados Unidos, será James David Vance quien llevaría el puesto de vicepresidente, quien además es muy cercano a su hijo Donald Trump Jr.

En su cuenta de Trurh Social dijo: “Después de una larga deliberación y reflexión, y teniendo en cuenta el tremendo talento de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de Vicepresidente de los Estados Unidos es el Senador J. D. Vance del Gran Estado de Ohio. J. D… De la misma manera, se encargo en dar un breve repaso a los logros del senador…sirvió honorablemente a nuestro país en el Cuerpo de Marines, se graduó en la Universidad Estatal de Ohio en dos años, Summa Cum Laude, y es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Yale, donde fue Editor de The Yale Law Journal y Presidente de la Asociación de Veteranos de Derecho de Yale. El libro de J. D., “Hillbilly Elegy”, se convirtió en un gran éxito de ventas y en una película, ya que defendía a los hombres y mujeres trabajadores de nuestro país. J. D. ha tenido una carrera empresarial muy exitosa en Tecnología y Finanzas, y ahora, durante la Campaña, se centrará fuertemente en la gente por la que luchó tan brillantemente, los trabajadores y agricultores estadounidenses de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y mucho más allá… …Como vicepresidente, JD seguirá luchando por nuestra Constitución, apoyará a nuestras tropas y hará todo lo que pueda para ayudarme a HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ. Felicitaciones al senador JD Vance, a su esposa, Usha, quien también se graduó de la Facultad de Derecho de Yale, y a sus tres hermosos hijos. ¡MAGA2024!”

Por su parte, J.D. Vance, publicó por medio de su cuenta de X, una captura de pantalla de la cuenta de Trump, con una leyenda que dice:

“Valientes, Unicos y Desafiates. Esto es liderazgo”

¿Quién es James David Vance?

J.D. Vance, de 39 años, es un político multifacético, comentarista conservador, empresario y autor, actualmente se desempeña como senador de los Estados Unidos por Ohio. Su carrera abarca desde el ámbito empresarial hasta la política y la escritura. Su libro Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, publicado en 2016, se convirtió en un bestseller, el cual ofrece una mirada introspectiva sobre los valores apalaches de su familia y los problemas socioeconómicos de su ciudad natal, Middletown, Ohio.

La campaña de Vance ha enfatizado propuestas contundentes, como el cierre de la frontera con México, la explotación sin restricciones de los recursos energéticos y la reducción del gasto público. Su postura sobre Ucrania ha sido particularmente controvertida; en febrero de 2022, pocos días antes del inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania, declaró en televisión: “Seré sincero con ustedes, no me importa lo que le ocurra a Ucrania”.

El anuncio ha generado una oleada de reacciones en el ámbito político y entre los ciudadanos. Vance tiene previsto hablar este miércoles, durante la Convención Republicana que hoy inició en Wisconsin.

