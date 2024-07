El último partido oficial de la edición 2024 de Wimbledon tuvo a la pareja mexicana de Santiago González y Giuliana Olmos involucrados en la final mixta luego de convertirse en la primera dupla tricolor en alcanzar un juego definitivo de Grand Slam en la era abierta.

Con marcadores de 6-4 y 6-2 en un partido definido en apenas dos episodios, los mexicanos cayeron ante el equipo integrado por Su-Wei Hsieh y Jan Zielinsky, séptimos mejores clasificados del torneo.

Te podría interesar: Alcaraz pulveriza a Djokovic en Wimbledon

A pesar del resultado adverso y que un título en Grand Slam se les ha vuelto a negar a ambos tenistas, tanto Santiago como Giuliana agradecieron el apoyo recibido durante esta última semana que duró su participación en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

“Es un sueño hecho realidad el poder jugar una final aquí y algo con lo que siempre había soñado desde chico y estoy seguro de que el próximo año lo volveremos a intentar”, afirmó Santiago.

En el caso de Giuliana, la mexicana tuvo más palabras de agradecimiento a su equipo de trabajo y familia que la acompañó esta semana, para además de ello, felicitar al equipo vencedor. “Dieron un partido increíble y toda la semana estuvieron a un nivel espectacular”.

Su-Wei Hsieh and Jan Zielinsky drop the 2024 re-mix! 🤩

The reigning Australian Open mixed doubles champions claim their second Grand Slam title of season, defeating Mexican duo Giuliana Olmos and Santiago Gonzalez 6-4, 6-2 🙌

And that is the last match of #Wimbledon 2024 🥲 pic.twitter.com/nTyx47btB5

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024