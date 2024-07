Sin conceder un solo set en el partido final del torneo varonil, el español Carlos Alcaraz que alzó con su segundo título de Wimbledon e hizo efectiva la defensa de su corona obtenida en 2023.

Con un encuentro que se definió por parciales de 6-2, 6-2 y 7-6, el español superó a Novak Djokovic en la hierba del All England Lawn Tennis and Croquet Club para hacerse con su segundo Major en dicha superficie y cuarto Grand Slam con apenas 21 años.

Al repetir lo hecho un año antes frente al mismo rival, Alcaraz se convirtió también en el sexto jugador en la era abierta que logra coronarse en un mismo año tanto en Roland Garros como en Wimbledon, sumado a Rod Laver, Björn Borg, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, pero el más joven en lograrlo.

Te podría interesar: Eurocopa 2024: ¿Dónde y cuándo ver la final España vs Inglaterra?

Después de jugar cuatro finales de Grand Slam para presumir una marca invicta hasta el momento, el murciano también igualó a Roger Federer como los únicos tenistas de la era abierta que han logrado imponerse en sus cuatro primeros majors.

En Wimbledon y al contar sus últimos dos años, el español suma un total de 14 partidos sin perder, misma cifra que suma en sus últimos dos Grand Slam jugados del año y con solo el US Open que resta por jugarse en septiembre.

To win here is special. To defend here is elite.

Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024