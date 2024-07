En redes sociales, una maestra de origen francés criticó la educación en México, al decir que en una escuela particular en la que labora no la dejaron reprobar a sus alumnos aun cuando dejaron exámenes en blanco.

“Tengo un problema con la educación en México. He trabajado para una escuela de pago, bastante caro, mis alumnos eran pésimos, hasta cuando me dieron exámenes con una hoja blanca“.

Al cuestionar a la directora del plantel educativo sobre qué debía hacer al respecto, pues un examen así valía un cero, la principal le respondió:

“No, no, no, no aquí no hacemos eso, no les des los exámenes”, a lo que la profesora se preguntó cómo sabrían entonces los alumnos que están mal.

Durante el video la docente señaló que en México los alumnos no son alumnos sino clientes por lo que no se les puede señalar errores.

“Si vas al dentista con su diploma y te va a tirar un diente, le vas a decir, no se preocupe, ¿qué es esa mentalidad?, qué van a hacer como adultos luego, basura“, se escucha en el video.

Usuarios de redes han reaccionado ante las declaraciones de la profesora; muchos a favor asegurando que, aunque es triste, esa es la realidad de la educación en México, aquí te mostramos algunos de los comentarios:

“Eso es verdad, por experiencia puedo decir que dar clases a alumnos de escuela privada es peor, que en una publica al nivel que sea, te presionan para no reprobar porque pues pagan muy caras las colegiaturas y eso de no reprobar fue propuesta de Peña ahora se modificó y se puede”.

Es correcto. Así lo maneja la @SEP_mx.

@SEP_mx. “Totalmente cierto, trabajé en una universidad de paga y me despidieron porque reprobaron más de la mitad de los alumnos y la meta era pasar a todos”.

Mientras otros internautas aseguraron que no solo ocurre en escuelas privadas sino en las públicas dónde los maestros tampoco pueden ya reprobar alumnos.

Una profesora francesa residente en CDMX cuenta que las escuelas privadas no le permitieron reprobar a los alumnos, incluso si entregaban su examen en blanco. pic.twitter.com/u8h7moUW8l — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 8, 2024