Tesla, la empresa de Elon Musk ha dado a conocer los avances de su nuevo robot humanoide Optimus Gen 2.

El futuro del trabajo ha cambiado, gracias a los desarrollos de Tesla en cuanto a sus robots se refiere, pues está desarrollando su nuevo robot humanoide, que es capaz de realizar tareas aún más forzadas, así como puede recorrer distancias más largas, que estará a la venta a partir del 2025.

Por medio de su perfil de X, Tesla Optimus, mostró un video en donde muestra algunas de las tareas que esta nueva versión de Optimus puede realizar, así como la visión con la que cuenta el robot.

Trying to be useful lately! pic.twitter.com/TlPF9YB61W

Cuenta con dos cámaras y sensores, tanto de sensibilidad como de fuerza, puede mantenerse en equilibrio con sus dos piernas mientras realiza otras actividades, pues puede balancearse con sus dos piernas. Además de que puede corregir sus errores, pues en video se puede ver como se equivoca con una lata y la recoge para colocarla de manera correcta.

La manera de “entrenar” este robot, fue por teleoperación humana; es decir, un trabajador realizó las tareas que se esperaba que el robot realizara, obteniendo resultados favorables para el desarrollo del mismo. También es destacable la manera mejorada con la que cuenta, a comparación con su versión anterior.

Llegará al mercado a finales de 2025 con un costo de entre 25.000 y 30.000 dólares (23.300 y 29.000 euros aproximadamente), según el propio Musk en X. En un post posterior este también indicó que acabarían costando menos que la mitad de un coche de Tesla, que se sitúa en torno a 45.000 dólares (42.000 euros).

Complexity per unit mass is much higher with humanoid robots, but still I think it ends up costing less than half of a car

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024