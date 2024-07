El actor Gabriel Soto reaparece en redes sociales tras ser hospitalizado la noche de este sábado, debido a un cuadro de hipertensión arterial.

El pasado 06 de julio, Gabriel Soto, la actual pareja de Irina Baeva, fue ingresado de emergencia a un hospital debido a que presentó un fuerte cuadro de dolor, dificultad para respirar, vómito y presión baja.

Sin embargo, tras estabilizarse, el actor, ante la preocupación de familiares, amigos y fans tras su estado de salud, rompió el silencio de lo que realmente le sucedió cuando se dirigía al Teatro Centenario Coyoacán donde iba a presentar parte de su obra “El precio de la Fama”.

Fue mediante una strory en su cuenta de IG, que Soto habló sobre su reciente hospitalización y agradeció a todos sus seguidores que se preocuparon por él.

“Quería grabar este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, mensajes, buena energía”. Ayer estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial; tenía la presión en 170/111, lo cual es muy alta, y derivado de eso, dolor de pecho, falta de aire, (y) vómito”.

Por lo cual, ante estos síntomas que presentó, similares a los de un infarto, Gabriel acudió de emergencia al hospital para que lograran estabilizarlo, ante la recomendación de su doctora.

“Hablando con mi doctora, me sugirió ir a emergencias para checar mis signos vitales y para que me estabilizaran. Me fui a urgencias y me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron y me pusieron los medicamentos que necesitaba”, mencionó la expareja de Geraldine Bazán.

Por otro lado, también mencionó que se encontraba en su casa recuperándose; no obstante, se disculpó con todas aquellas personas que compraron su boleto para la obra “El precio de la Fama” a la cual no pudo asistir y confirmó haber sido dado de alta, y reiteró su agradecimiento a quienes se preocuparon por él.

“Quiero decirles que ya estoy bien; quiero de verdad también agradecerle a mi productor Gerardo Quiroz por el apoyo, y la comprensión a toda la compañía de “El precio de la Fama” ya que derivado de esto no pude llegar a dar las funciones que teníamos”. Quiero ofrecerle una disculpa también al público, por no haber podido asistir, se salió de mis manos. Ahorita estoy en reposo un par de días, pero el fin de semana que entra estaremos dando función. Gracias por su cariño; me siento realmente bendecido, por tantas muestras de amistad, preocupación y buenas vibras”, puntualizó Soto.

