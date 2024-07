La Eurocopa 2024 esta en su fase de cuartos de final, mismos que se jugarán este fin de semana; aquí te decimos dónde y cuándo ver los partidos.

Cuatro grandes duelos se jugarán entre el viernes 5 de julio y el sábado 6 de julio.

España vs Alemania, Portugal vs Francia, Inglaterra vs Suiza y Países Bajos vs Turquía, serán los partidos en el solo cuatro selecciones avanzarán a las semifinales del torneo continental.

¿Dónde ver los partidos de cuartos de final?

Viernes 5 de abril

España vs Alemania | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi Canales 534-535

Portugal vs Francia | 13:00 horas | Sky Sports / Izzi Canales 534-535

Sábado 6 de abril

Inglaterra vs Suiza | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi Canales 534-535 / Canal 5 / VIX+

Países Bajos vs Turquía | 13:00 horas | Sky Sports / Izzi Canales 534-535 / Canal 5 / VIX+

