Luego de varios partidos llenos de emoción y de goles, quedaron definidas las llaves de cuartos de final de la Eurocopa 2024, teniendo pocas sorpresas comparadas con lo que fue la clasificación a la ronda de octavos de final del certamen europeo.

Tras la victoria de Turquía frente al cuadro de Austria con una gran atajada de su guardameta y de la goleada de Países Bajos frente al equipo de Rumania, solamente quedan ocho naciones que buscan la corona que dejó vacante el equipo de Italia.

Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Eurocopa:

Los aficionados esperan con ansias los cruces del sector entre España, Alemania, Francia y Portugal, algunos expertos pronostican que el campeón pueda salir de alguno de estos cuatro países, sobre todo por lo mostrado hasta el momento.

En el otro sector, Inglaterra y Países Bajos se posicionan como los favoritos, sobre todo Inglaterra, quienes son los actuales subcampeones del certamen continental; Turquía y Suiza buscan consagrarse como los “caballos negros” de la edición 2024.

Las selecciones ganadoras de sus respectivos duelos avanzarán a la ronda de semifinales de la Eurocopa, la cual se jugará los días 9 y 10 de julio previo a la gran final preparada para celebrarse el domingo 14 de julio.

