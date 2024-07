A poco más de un mes de lanzado el primer tráiler de Beetlejuice Beetlejuice (2024), secuela del clásico de finales de los años ochenta, asimismo dirigido por Tim Burton, la cinta protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara y otras estrellas más fue anunciada como la que aperturará el 81° Festival Internacional de Cine de Venecia.

Fue la cuenta oficial de La Biennale di Venezia la que compartió lun fotograma en el que se puede observar a Keaton como Beetlejuice en todo su oscuro esplendor, con una descripción en la que puede leerse:

A través del comunicado oficial, La Biennale apuntó, en palabras de Alberto Barbera, director del certamen, que:

It’s showtime! #TimBurton’s @Beetlejuice is the Opening Film, #OutOfCompetition, of the #BiennaleCinema2024 #Venezia81! On Wednesday 28 August, the Sala Grande at the Palazzo del Cinema will premiere “the long-awaited return of one of the most iconic characters” of the creative… pic.twitter.com/Va3RVxLQHc

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) July 2, 2024