La mecánica como el futbol eran consideradas actividades exclusivas para los hombres y así fue durante décadas. Sin embargo, el mundo no contaba con la tenacidad del género femenino que ha destacado en ambas actividades como es el caso de las mujeres que han sido parte de la historia de Mexicánicos.

“En México estamos acostumbrados a ver sólo a hombres en los talleres mecánicos, pero con nosotros siempre están presentes las mujeres, empezando con mi hija Isabel, porque a ellas también les gusta esto de la mecánica y son impresionantes.

“En mi taller son siempre bien recibidas, pero eso sí, siempre les pido que no den chance de que mis trabajadores se porten mal, porque esa es su fuente de trabajo, el respeto es primordial”, dijo Martín, en entrevista con este medio.

Este experto en la modificación de vehículos está convencido de que ellas tienen una sensibilidad más desarrollada al tiempo que admiran de forma diferente a los carros que los hombres y pone de ejemplo a su esposa, quien aunque no es parte de la producción siempre está pendiente de lo que pasa alrededor de su familia y del taller.

MOMENTOS ICÓNICOS

Y para celebrar una década de adrenalina, retos y transformaciones impresionantes, llevando a la pantalla los sueños motorizados más audaces de todo México, Martín Vaca se pone una vez más al frente de su grupo de mecánicos, para una nueva entrega que promete invitados especiales, nuevos retos y una recapitulación de los momentos más icónicos de estos 10 años.

Al cuestionarlo sobre los inicios de Mexicánicos, Vaca dijo que se pondría sentimental al hacerlo y así fue. La historia tenía que ver con un acto de rebeldía al desobedecer a su padre quien no estaba de acuerdo con su idea de crear una limusina avión; le ordenó que no perdiera el tiempo en ello pero no le hizo caso.

“Ese vehículo modificado llamó la atención de propios y extraños al circular por las calles de Guadalajara, Jalisco; es tan llamativo que no pasaba desapercibida y su fama llegó hasta el lugar indicado, a Discovery Channel y así comenzó la historia del reality regional más exitoso, Mexicánicos.

“Me emociona recordar ese día en el que llegó la gente de Discovery a hacer un reportaje, mi padre estaba frente a mí y el reportero me preguntó ‘de quién fue la idea de hacer una limusina avión’, me daba pena decir que a mi, así que les dije que se le ocurrió a mi papá. Yo pensé que iba a decir que no era cierto y que era idea de su hijo y no lo desmintió.

“Al poco tiempo falleció mi papá y me emociona pensar que él fue quien me mandó el programa, es él quien me cuida y me ayuda”, dijo Martín.

Historias como ésta, las modificaciones de famosos como el chef Poncho Cadena y el cantante Lenin Ramírez darán forma a Mexicánicos 10 Años, además de un episodio especial en donde premiarán los casos más emblemáticos de la serie, permitiendo a los espectadores revivir las historias más impactantes y divertidas de todas sus temporadas, a partir de hoy a las 20:50 horas por a la pantalla de Max & Discovery.