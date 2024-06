Este lunes, luego de que se dio a conocer la liberación del fundador de Wikileaks, tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EU de declararse culpable de difundir documentos secretos a cambio de una setencia de 62 meses de prisión, el Ejecutivo mexicano publicó en su cuenta de X (@lopezobrador_) el siguiente mensaje:

“Celebro la salida de Julian Assange de la cárcel. Cuando menos en este caso, la Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío; está viva y contenta como millones en el mundo”.

La noticia de su liberación, tras pasar 5 años en una prisión de Reino Unido (lo equivalente al tiempo que solicitó la Fiscalía de EU en su contra) la dio a conocer Wikileaks en su cuenta de X (@wikileaks) en la que el grupo detalló que dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh tras mil 901 días, luego de el Tribunal Superior de Londres le dio la libertad bajo fianza.

El australiano de 52 años fue liberado en el Aeropuerto de Santsted donde abordó un avión con rumbo a su nación.

JULIAN ASSANGE IS FREE

Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…

— WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024