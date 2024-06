Celebra Sheinbaum libertad de Julian Assange

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, celebró que Julian Assange, fundador de WikiLeaks fuera puesto en libertad luego de alcanzar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.

“El 14 de septiembre de 2022 como jefa de gobierno entregué las llaves de la ciudad a Julian Assange a través de su familia. Celebramos el día de hoy su libertad”, señaló a través de un mensaje en sus redes sociales la futura presidenta.

Esta tarde WikiLeaks anunció a través de “X“, que “Julian Assange está libre. Salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, después de haber pasado 1901 días allí. Fue puesto en libertad bajo fianza por la Corte Suprema en Londres y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y salió del Reino Unido“.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024