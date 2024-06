Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha sido liberado tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos, según documentos judiciales revelados. La organización WikiLeaks informó que Assange salió de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, donde estuvo detenido durante los últimos cinco años, y abandonó el país el mismo día.

Assange, de 52 años, dejó la prisión de Belmarsh la mañana del lunes y, según la organización mediática editorial, tomó un vuelo desde el aeropuerto de Stansted por la tarde, con destino desconocido fuera del Reino Unido.

En una publicación en la red social X, WikiLeaks anunció: “Julian Assange está libre. Salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, después de haber pasado 1901 días allí. Fue puesto en libertad bajo fianza por la Corte Suprema en Londres y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y salió del Reino Unido.”

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th.

Su detención comenzó en 2010, cuando fue arrestado en virtud de una orden de extradición emitida por Suecia por cargos de delitos sexuales, los cuales fueron posteriormente desestimados. Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en 2012, donde permaneció asilado hasta su arresto en abril de 2019.

En ese sentido, el comunicado menciona que “después de más de cinco años en una celda de 2×3 metros, aislado 23 horas al día, (el periodista y activista) pronto se reunirá con su esposa Stella Assange y sus hijos, quienes sólo conocieron a su padre desde detrás de las rejas.”

Julian is free!!!!

Words cannot express our immense gratitude to YOU- yes YOU, who have all mobilised for years and years to make this come true.

Follow @WikiLeaks for more info soon…pic.twitter.com/gW4UWCKP44

— Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 25, 2024