La recta final de la Fase Grupos de la Eurocopa 2024 esta a punto de llegar, para luego darle paso a las eliminatorias directas. La Fecha 3, que para muchas selecciones será de “vida o muerte”, tendrá juegos atractivos, por lo que aquí te decimos dónde y cuándo podrás verlos.

El torneo de la Eurocopa no para, este sábado termina la Jornada 2 de la Fase de Grupos, pero ya mañana, domingo 23 de junio, dará comienzo la fecha 3.

Esta Jornada tendrá un “sabor especial”, pues decidirá a las selecciones que irán a los octavos de final; asimismo, se sabrá que países quedarán eliminados de la competencia.

Algunos duelos serán vitales para ello, pues serían como un partido de “eliminatoria” debido a la intensidad con la que se jugarían.

Entre los partidos a seguir estarán el Suiza vs Alemania, Croacia vs Italia, Países Bajos vs Austria, Dinamarca vs Serbia, Inglaterra vs Eslovenia, Eslovaquia vs Rumania y el Ucrania vs Bélgica.

¿Dónde y cuándo ver los partidos?

Domingo 23 de junio

Suiza vs Alemania | 13:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

Escocia vs Hungría | 13:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

Lunes 24 de junio

Albania vs España | 13:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

Croacia vs España | 13:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

Martes 25 de junio

Francia vs Polonia | 10:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

Países Bajos vs Austria | 10:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

Dinamarca vs Serbia | 13:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

Inglaterra vs Eslovenia | 13:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

Jueves 26 de junio

Eslovaquia vs Rumania | 10:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

Ucrania vs Bélgica | 10:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

Georgia vs Portugal | 13:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

República Checa vs Turquía | 13:00 horas | Sky Sports / Canal 534-535 Izzi

