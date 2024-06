Después de 24 partidos disputados en la Eurocopa 2024 en Alemania, dos jornadas han sido completadas entre los seis grupos participantes y las 24 naciones en competencia, con al menos un partido más por jugar.

Con seis puntos sumados y como líderes de los grupos A, B y F, Alemania, España y Portugal son hasta el momento las naciones con un boleto asegurado a los octavos de final. En el caso de los españoles y los lusitanos, ambas naciones ya tienen asegurado el liderato de sus respectivos sectores tras vencer a Italia y Turquía, únicas selecciones que los pueden igualar en puntos.

Por debajo de dichas naciones, Inglaterra marcha como favorita para clasificar en el grupo C con cuatro unidades y un próximo partido ante Eslovenia, quien se juega su clasificación este martes ante los británicos al estar igualados con Dinamarca con dos puntos. En ese mismo grupo Serbia también jugará su última opción de avanzar en el torneo ante los daneses en busca de una victoria.

