De acuerdo a información reportada por Variety, el catálogo y todos los derechos de la legendaria banda Queen pronto serán adquiridos por Sony Music tras un acuerdo multimillonario que ronda los 1.3 billones de dólares.

Dada la cifra, se estima que este trato es ya la mayor de las adquisiciones en su tipo. Pero no es de extrañarse con una disquera como Sony, que meses atrás desembolsó cerca de 600 millones de dólares por el 50% por ciento de lo publicado y grabado por el rey del pop, Michael Jackson.

Asimismo han adquirido los catálogos, parciales o enteros, de nombres como Bruce Springsteen, Paul Simon o la banda Tame Impala. En el caso de Queen, los únicos ingresos no cubiertos en el acuerdo, según la misma información del medio estadounidense, son las actuaciones en vivo que Brian May y Roger Taylor, miembros activos de la formación original, siguen realizando en conjunto con Adam Lambert.

La transacción lleva meses en juego. Sony incluso ganó a otro posible comprador del que no se ha revelado el nombre pero que, claro, no llegó al precio. Ha sido una negociación compleja porque las regalías del grupo por sus derechos de música grabada para EU y Canadá está en manos de Disney desde 1990 y la distribución, que pasará a manos de Sony en un par de años, ahora mismo está bajo el resguardo de Universal Music.

El catálogo de la banda londinense es uno de los más lucrativos en lo que a ventas se refiere porque tiene dentro de su catálogo algunas de las canciones más reproducidas de la historia en todos los aspectos, tal es el caso de Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Another One Bites the Dust, entre otros.