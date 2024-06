Hace 24 años, The Softies, el dúo de indie pop que comenzó en 1994 como proyecto alterno de Rose Melberg y Jen Sbragia que se consolidó, en cierta forma, tras la ruptura de Tiger Trap, lanzó su cuarto y (hasta ese momento) último trabajo en conjunto, Holiday in Rhode Island (2000). A más de dos décadas de distancia, han anunciado su regreso con un par de sorpresas.

“Una de las bandas de minimal pop más queridas de todos los tiempos, The Softies, anuncian The Bed I Made, su primer álbum en 24 años, que estará disponible el 23 de agosto próximo. La banda estuvo en entrevista con Rob Sheffield de Rolling Stone para celebrar su regreso y hacer el lanzamiento de su principal sencillo que lleva por título I Said What I Said”, anuncia el comunicado de Father/Daughter Records, la disquera con la que se publicará su quinto álbum.

Según lo dicho por la disquera y el dúo, la lírica de la canción habla acerca de un escape, de un momento venidero y una especie de autoperdón por no siempre hablar con la verdad. Todo, una vez más, rodeado de sonidos minimalistas en la guitarra. Y no sólo eso, sino también en compañía de un video en un bosque fresco y soleado que, bajo la dirección de Alicia J. Rose, se percibe como una bienvenida ante la vuelta de la banda que “sólo se volvió más fuerte manteniéndose lejos de los reflectores”.

“A lo largo de nuestros 30 años de amistad, no podían faltar las experiencias que nos sobrevendrían a las dos, a veces al mismo tiempo, a veces con años de diferencia. I Said What I Said es una canción que encierra un deseo compartido de evasión, un empuje hacia adelante y un autoperdón sin remordimientos por no haber sido siempre capaces de decir la verdad”, declararon Rose y Jane acerca de su sencillo.

Por ahora, el dúo pop solamente se tendrá un único paso por Glasgow en la Glas-Goes Pop, una fecha en Vancouver en The Fox Cabaret y más de una decena de fechas en Estados Unidos, en las que se presentarán en diversas ciudades de Washington, Massachusetts, Pensilvania y California.

El tracklist de The Bed I Made está compuesto por las siguientes 14 canciones:

Go Back In Time I Said What I Said To You From Me Tiny Flame When I Started Loving You Just Someone California Highway 99 Dial Tone The Bed I Made 23rd Birthday Sigh Sigh Sigh Headphones Foot Path Don’t Fall Apart

El videoclip del primer y principal sencillo del álbum (que estará disponible a partir del 23 de agosto) puede escucharse a continuación:

