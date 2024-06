En fechas recientes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado de qué hablar con respecto a las sospechas sobre su estado de salud, esto debido a diversos videos en los que se le ve actuando de manera extraña en eventos oficiales.

Las redes sociales han sido el escaparate de momentos chuscos y preocupantes en los que Biden ha dejado ver que, tal vez, algo no anda bien.

Te podría interesar: Publican en el DOF los decretos de Ley de Amnistía y Amparo

Aquí te mostraremos una recopilación de algunos de los momentos mas extraños en los que se ha visto al primer mandatario de EU.

It took Joe Biden exactly 3 seconds to forget he had already shaken Schumer’s hand. pic.twitter.com/V3eEOuaFuz

— Gain of Fauci (@DschlopesIsBack) June 12, 2024