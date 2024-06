Por medio de la plataforma Tiktok, la usuaria may_enrikoenzo, viralizó a una mujer que niega ayuda por “Votar por Morena”.

Después de las elecciones, donde el triunfo virtual fue para la candidata representante de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum, una “iniciativa” por simpatizantes de oposición, buscando hacer tendencia el hashtag #QueLosAyudeMorena; sin embargo, solo causaron ser tachados de racistas, clasistas e incluso quien se burló de ellos.

Te podría interesar: Clara Brugada confía a Encinas el cambio de Gobierno capitalino

Si creíamos que ahí pararía el asunto, hay quien si lleva firmemente a cabo esta idea y difunden por medio de redes sociales, su clasismo disfrazado de tendencia, estatus y posición económica.

En este caso, por medio de Tiktok se hizo viral un video, de una usuaria que graba de manera oculta el audio de otra comensal que de manera tajante que no la va a ayudar por “votar por Morena”.

En el video solo se ve parte de la playera de quien lo graba y la mesa, comenzando con subtítulos que dice:

Al fondo y de manera poco audible, a lo que la usuaria colocó subtítulos para entender, la mujer le dice a una vendedora ambulante:

“Con los de Morena yo no te puedo ayudar amiga, ve con ellos, tu votaste por ellos no? Yo no voté por ellos, yo voté por el PAN pero no quedó, pero ve con Morena para que te ayude…No tengo señorita, que no, que te ayude Morena, hay que exhigirles”.