El pasado 2 de junio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en la que los resultados de conteo rápido del PREP, han dado como ganadora virtual a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, representante de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PV).

Sin embargo, ante la inconformidad de los simpatizantes de Xóchitl Gálves, quien representaba la alianza del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Revolucionario Democrático (PRD), han mostrado su indignación con la decisión de los ciudadanos y ahora con el hashtag #QueLosAyudeMorena.

En la plataforma X (antes Twitter), se ha hecho viral, es hashtag, donde simpatizantes de derecha del “Unidos x México”, hacen un “llamado” a todos aquellos quienes no apoyan a la nueva administración que iniciará en octubre, para dejar de “apoyar” económicamente a meseros, viene viene, limpia parabrisas, incluso a los llamados cerillitos de los centros comerciales, sin importar que se trate de personas de la tercera edad.

Entre las personas que compartieron dicha imagen, es Sofía Yunes quien aspiraba a una diputación local por el partido de Movimiento Ciudadano, del mismo que renunció debido a que los supuestos intereses del partido, se habían puesto a disposición del gobierno, tachándolo de un partido esquirol de Morena.

Las reacciones de los internautas y usuarios de la plataforma califican de clasista a esta actitud, pues hace evidente la discriminación a las personas de bajos y escasos recursos, dando por hecho que ellos tienen la culpa de que una vez más, Morena esté llegando al gobierno (virtualmente por el momento).

Usuarios de “clase alta” simpatizantes de derecha, han invadido las redes al colocar el hashtag y compartiendo la imagen en la plataforma.



En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hablo sobre esta imagen difundida, pues también llama a no donar por desastres naturales, ni medicinas en hospitales o alguna causa que aqueje al pueblo mexicano, alegando que sí votaron por Morena, #QueLosAyudeMorena.



En redes sociales se pueden leer comentarios como:

En cuanto a Sofía Yunes, al ser criticada por la imagen subida a sus historias, comentó:

“Por qué les molesta tanto que diga que no quiero hacer el trabajo que le corresponde al gobierno? Yo no vivo del gobierno soy una ciudadana como muchos que estamos aquí, me niego a seguir pagando medicamentos, aunque me duela el corazón no voy a seguir haciendo el trabajo que deben hacer otros. Sembraré árboles, ayudaré a los perritos de la calle, pondré bonita mi iglesia, ayudaré a mujeres emprendedoras, pero no vuelvo a comprar medicamentos ni pagar tratamientos porque no me corresponde no es mi obligación. Ya ganó morena, en que les duele que no quiera hacer su chamba”