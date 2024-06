Luego de 25 años del asesinato de Paco Stanley, las heridas se han vuelto a abrir para los implicados, con el estreno de la serie ¿Quién lo Mató? Ahora, Paola Durante, busca contar su verdad.

“Hubo intentos de acercarnos a plataformas para contar de esa manera la historia, pero siempre se me cerraron las puertas y me decían que ‘no se podía porque podría haber problemas legales’, que tenía que buscar una manera de hacerlo y lo encontré a través de mi canal de YouTube”, contó en conferencia de prensa la presentadora.

Esta aparición en la plataforma de videos con el usuario de @quienes_paola, significa su vuelta al ojo público luego de tres años en los que había vivido en Puerto Vallarta, pero fue el regreso del tema lo que la llevó a reaparecer.

“Me fui originalmente porque me lastimó mucho escuchar que mucha gente no me bajaba de ‘asesina’, a pesar de haber sido absuelta, continuamente me contactaban para insultarme y en el medio no me dieron casi ninguna oportunidad.

“Pero luego se da otra vez este suceso que no ha sido nada fácil para mí y en lugar de enojarme y de irme por el mal camino, decidí regresar y dar conferencias, llegar a muchas mujeres y contarles mi historia que no sólo tiene 25 años; desde niña viví cosas muy fuertes con las que a lo mejor muchas mujeres se pueden identificar”, contó.

UNA REBANADA DEL PASTEL

Por ello, en su canal primero hablará de su vida, para posteriormente dar conferencias en cárceles de mujeres y tener voces invitadas en su programa en línea, que cree merecen hablar de su carrera.

Tras la publicación de ¿Quién lo Mató? se ha levantado polémica en torno a la forma en que Paola Durante y Mario Bezares fueron retratados, al punto en que se habla de una batalla legal por ello, situación que confirmó la presentadora.

“Creo que ya fue suficiente de que se hable tanto del tema, que se hable de uno y sean unos cuantos los que se reparten el pastel. Sí, gracias por contar lo que fue, porque sí dijeron la realidad de muchas cosas, no tenían forma de hablar mal de mí, pero también se tocaron muchas otras cosas muy graves que no ocurrieron”, dijo.

Y detalló que aún no puede hablar de cómo demandará a los responsables, pero ante sus abogados, también complementó que se dejará saber públicamente, cuando el proceso legal esté en marcha.

Durante arremetió contra los escritores de la serie por la forma en que se le retrató, lo cual interpretó como una sátira irrespetuosa.

“A mis 24 años yo era una persona muy inocente y actuaba como tal, pero luego de la serie mucha gente ha preguntado en redes que si tenía algún tipo de retraso y creo que hay una gran diferencia entre una cosa y otra”, añadió.

Pero a pesar de esta crítica, dijo no tener ningún comentario contra Belinda, actriz que se encargó de interpretarla, pero que sí la admira.

Dijo estar distanciada de Bezares pero no lleva una mala relación con él, incluso habló positivamente de cómo la trató durante el tiempo en el que convivieron profesionalmente. “Me gustaría que platiquemos todos los que vivimos esa historia, hablar lo que sentimos y poder, de una vez, cerrar ese capítulo que tanto daño nos ha hecho”, finalizó Paola Durante, quien publicará sus historias en su canal @quienes_paola.