Este martes el festival Live Out ha anunciado que para su lineup de este año contará con talento internacional y local. Destaca el nombre de Gwen Stefani, OneRepublic, The Hives, entre otros.

El 12 de octubre el Parque Fundidora será el escenario en el que el pop, rock y hasta el urbano se harán presentes.

Otros artistas que se encuentran en el cartel son: Rayben, The War On Drugs, Fitz & The Tantrums, Neil Frances, Rojuu, Yosoymatt, Wet Baes, Empress Of y hasta Kerala Dust.

Lineup Oficial #HeinekenSilverLiveOut 2024 🌟 Preventa Citibanamex: 18 de junio.

Venta libre: A partir del 19 de junio. Boletos en Ticketmaster. pic.twitter.com/ArCRN5N3TJ — Heineken Silver Live Out (@heinekenliveout) June 11, 2024

Los organizadores han compartido que la preventa priority inicia el día 17 de junio y el 18 la preventa regular con una tarjeta bancaria.

En cuanto a la venta general esta será el 19 de junio en Ticketmaster.

A lo largo de los años el Live Out ha tenido en sus carteles a distintos talentos como Beck, The Kooks, Vampire Weekend, LP, The Weeknd, St. Vincent, Alma, entre otros.

