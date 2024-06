De 2018 a 2023 la donación altruista de sangre incrementó de 5.1% de las donaciones totales a 8.3%. En 2023 se registraron poco más de un millón 600 mil donaciones de sangre; de ellas, 8.3 por ciento fue voluntaria y altruista, y 91.7 por ciento por reposición.

Te podría interesar:Regresa Fall Out Boy a México tras una década de ausencia

Estos avances “son resultado principalmente de la eliminación de mitos y falsas creencias en torno a la donación de sangre por parte de la población y de los servicios de sangre”, señaló el director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) de la Secretaría de Salud, Jorge Enrique Trejo Gómora.

Explicó que, en años anteriores, muchas personas de la comunidad LGBTTTIQ+ se sentían discriminadas por los servicios de sangre, “porque la primera pregunta que les hacían era si mantenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo y si respondían que sí, se les negaba la posibilidad de donar, independientemente de que la práctica sexual no fuera de riesgo”.

Esa política, dijo el especialista, descartaba a personas de la comunidad LGBTTTIQ+ de manera sistemática, sin conocer más factores de riesgo asociados. Había una serie de preguntas sin fundamento científico ni real sobre seguridad sanguínea para efectuar el rechazo.

De acuerdo con Trejo Gómora, “este fenómeno originó que las prácticas de discriminación se internalizaran entre la población, haciendo ver a los servicios de sangre como discriminadores, poco amigables, poco empáticos y causantes de que las personas se sintieran vulneradas en su integridad, privacidad, confidencialidad e individualidad, y constituía un muy poderoso elemento disuasorio para la donación”.

Ante ello, actualmente el rechazo de un potencial donante de sangre se presenta únicamente cuando existan argumentos médicos y científicos, con el propósito de garantizar la transfusión segura para quien recibe sangre y donación segura para quien dona sangre

Este viraje en la política de obtención de sangre se estandarizó a nivel nacional mediante protocolos específicos y campañas de concientización impulsadas desde la Secretaría de Salud para llamar a la donación a grupos que anteriormente habían sido rechazados; “volverlos a tener de nuestro lado, volverlos a incorporar como parte de la población y volverlos a incorporar como algo muy importante: donantes de sangre”.

Para esto, “en las campañas se emplearon mensajes directos como: Si tienes un tatuaje o una perforación no es impedimento para donar; si estás menstruando no es un impedimento para donar, y en el caso de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, nos interesa generar unidad e informar a la población sobre la necesidad de donar sangre”.

Ante ello, del 10 al 14 de junio se lleva la Semana Nacional de Transfusión Sanguínea, por lo que las personas que deseen donar sangre de manera voluntaria pueden acudir al banco de sangre más cercano, donde serán atendidos por personal médico especializado.

#ComunicadoSalud En 2023, en México hubo 1.6 millones de donaciones de sangre: Centro Nacional de Transfusión Sanguínea ➡ https://t.co/d0hBdD7jQD pic.twitter.com/yDQoZc1oJp — SALUD México (@SSalud_mx) June 11, 2024



Y para poder donar se debe: tener entre 18 y 65 años; peso mínimo de 50 kilogramos; buena salud, no haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses ni haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH, Chagas o sífilis.

También es indispensable no haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos 12 meses; no padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón; no usar drogas intravenosas o inhaladas; no haber tomado analgésicos cinco días previos a donar; no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas y en el caso de mujeres, no estar embarazada o lactando.

Te podría interesar: ¿Y Paul? Tunden al Programa Hoy, por invitar a Mario Bezares