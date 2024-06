El 6 de junio, una fan de Fall Out Boy escribió a través de su cuenta de X que le urgía que la banda formada en Wilmette, Illinois regresara a México. Unos días después, desde su cuenta oficial, la agrupación le respondió que volverían. Hoy se confirmó la noticia a través de las cuentas de los intérpretes de Dance, Dance.

“México, han pasado diez años e iremos de vuelta con ustedes junto a Jimmy Eat World”, dice el mensaje con el que acompañaron el póster oficial que anuncia su regreso tras una década de ausencia con dos fechas en Ciudad de México y Guadalajara.

La banda, nacida en medio de la escena hardcore y punk, fue creada en 2001 y ha tenido dos etapas, una desde su fundación hasta 2009 y una más de 2013 hasta el presente. En esta última, los miembros que la conforman son los siempre reconocibles Patrick Stump, Pete Wentz, Joe Trohman y Andrew Hurley.

Su vuelta a México sucede a poco más de diez años de haberse presentado en la Arena Monterrey para el MTV World Stage y en la Arena Ciudad de México de la capital del país. Aquella ocasión su tour tuvo como invitados a Panic at the Disco! y New Politics. Para esta vez, serán los Jimmy Eat World los afortunados de pisar tierras aztecas, específicamente el Palacio de los Deportes y la Arena VFG los próximos 25 y 27 de septiembre, respectivamente.

La banda, que ya cuenta con ocho álbumes de estudio, entre los que se encuentran Take This to Your Grave, Infinity on High, Save Rock and Roll, M A N I A y el más reciente, So Much (For) Stardust también hizo saber a sus fans que los boletos saldrían a la venta el próximo 15 de junio a través de su página web oficial, así como en Ticketmaster.

Sobre los precios, no hay detalle. Pero podrá calcularse un aproximado el próximo 14 de junio que se lleve a cabo la preventa para los clientes de Citibanamex a través de la web de TM.