Acompañado por toda su familia y con una diferencia mínima de 15 golpes bajo par sobre los 14 que firmó el polaco Adrian Meronk durante el último día de actividades, el golfista mexicano Carlos Ortiz se proclamó campeón del GC de Houston y primero en su recorrido como integrante del LIV Golf Tour.

Junto a los cuatro millones de dólares obtenidos, el mexicano tuvo una memorable actuación en el campo del Club de Golf de Houston, que asimiló su triunfo en el Memorial Park del mismo Estado que durante 2020 lo vio coronarse en lo que en su momento fue también su primer -y único hasta el momento- título dentro del PGA Tour en lo que antes era el Abierto de Houston.

Con una jornada dominical en la que comenzó como líder junto a Meronk, Paul Casey y David Puig con diez golpes bajo par respectivamente, el tricolor encontró un ritmo durante los hoyos 3, 6, 7 y 8 con birdies a su favor.

Ante un panorama equilibrado durante la segunda parte de la ruta en Houston, Ortiz logró sacar una diferencia a partir del hoyo 15 en la que bajó el par cinco de dicho espacio, sumado a los dos golpes que sumó el polaco con una mala salida, para únicamente confirmar la victoria en los tiros finales con un bogey que tuvo al cierre el europeo.

Convertido en el decimoquinto ganador de al menos un evento en la historia del circuito árabe, Ortiz se mostró emocionado por dicho resultado, aunque lamentó que haya llegado un tanto tarde para no colocarlo con posibilidades de jugar alguno de , tras no lograr sumar los puntos suficientes para disputar el US Open via ranking mundial olos Majors de final de temporada a través de la clasificación previa.

“Estoy muy contento. Aprendí mucho de Australia y tuve paciencia. Es una pena que no pueda jugar los dos Majors que quedaron pero ahora habrá que ir a Nashville y luego en verano a Europa. Me gustó el curso y la gente pero creo que influyó más la confianza que tengo de que he estado jugando muy bien y ahora se vio reflejado”, afirmó el integrante del grupo Torque.

Ganador a inicios de año del torneo realizado en Omán correspondiente al Asian Tour, Ortiz sumó una tercera victoria para el golf mexicano toda vez que también a principios de año Abraham Ancer conquistó el torneo realizado en Hong Kong, dentro del circuito saudí de LIV.

En la tercera posición del evento el español David Puig y el norteamericano Patrick Reed terminaron empatados con tarjetas de -13 y una diferencia mínima sobre el cuarto sembrado y también español, Sergio García.