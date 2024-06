El año 2023 fue el que desarrolló más conflictos armados desde 1946 y a su vez, disminuyó el número de Estados afectados por las guerras, esto de acuerdo a datos de un estudio noruego publicado este lunes.

De acuerdo con la información, el año pasado, 59 conflictos bélicos fueros contabilizados en el mundo, 28 de ellos en África, esto según un estudio realizado en el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (Prio, por sus siglas en inglés).

El número de países afectados por un conflicto ha disminuido, pasando de 39 en 2022 a 34. Del mismo modo, el número de fallecidos en combate se redujo a la mitad, alrededor de 122,000 personas, según datos recogidos por la universidad de Uppsala, en Suecia, y provenientes de organizaciones internacionales y ONG.

Te podría interesar: Von der Leyen Promete Combatir Extremismo en la UE

Sin embargo, estas cifras son las terceras más altas desde 1989, debido, particularmente, a la invasión rusa de Ucrania y al conflicto en Gaza entre Israel y Hamás.

“El nivel de violencia mundial no ha sido tan alto desde la Guerra Fría. Las cifras sugieren que el tablero de conflictos es mucho más complejo, con un mayor número de actores beligerantes activos dentro de un mismo país”, declaró Siri Aas Rustad, investigadora de Prio.

Según el instituto, el aumento del número de conflictos se debe, en parte, a la propagación Estado Islámico, un grupo yihadista, en Asia, África y en Oriente Medio, y a la implicación creciente de actores no estatales, como los yihadistas de Jama’at Nusrat al-Islam Wal-Muslimin, quienes se describen a sí mismos como la rama oficial de Al Qaida en Malí.

“Esta evolución dificulta el trabajo de otros actores, como grupos humanitarios u oenegés, que tratan de mejorar las vidas ajenas”, explicó Rustad.

Después de África, las regiones del mundo más afectadas por conflictos armados fueron Asia con 17, Oriente Medio con 10, Europa con 3 y América con un único conflicto.

(Con información de AFP)

BREAKING: A record number of 59 conflicts were recorded last year, making it one of the most violence years since the end of the Cold War.

Read more on the state of conflict in the world in our new report: https://t.co/UZ3ZtBrc2r pic.twitter.com/zZusLzxiHt

— PRIO (@PRIOresearch) June 10, 2024