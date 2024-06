Integrantes de la comunidad de la diversidad sexual protestaron en la sede del sindicato del Infonavit luego de la destrucción de la bandera que fue colgada en la sede del Instituto como parte del mes del Orgullo.

La protesta registrada en la sede del sindicato del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ubicada en Minerva 30, a unos metros de Insurgentes Sur, fue protagonizada por cerca de 40 personas, algunas de ellas vestidas de negro y encapuchadas, mismas que rompieron vidrios, mobiliario y realizaron pintas en la recepción y fachada del sindicato.

Te podría interesar: Presentan avances de cronograma de actividades para expedir la nueva Ley General de Aguas

Entre las pintas se leía “Sindicato Homofóbico”, “La Homofobia no es un derecho sindical” o “Rivapalacio Homofóbico”.

La movilización también incluyó la quema de mobiliario o la clausura simbólica de una entrada adyacente al sitio, con una bandera del arcoiris y un condón.

Paralela a esta protesta, otro grupo de manifestantes marchó sobre Avenida Insurgentes y bloquearon la circulación por unos momentos, además de realizar pintas en una unidad del Metrobús.

Las protestas de esta tarde-noche de miércoles fueron en respuesta a la decisión del dirigente del sindicato Infonavit, Rafael Riva Palacio Pontones de instar a algunos de sus agremiados a arrancar y romper la bandera LGBTTTIQA+ que fue colocada con motivo del Mes del Orgullo, lo que provocó condenas en redes sociales, y la condena por parte del director del Instituto, Carlos Martínez Velázquez, quien escribió en su cuenta de X (@carlosmartinezv) que se presentaron las denuncias correspondientes por los hechos y que:

“Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación. El líder sindical de nuestra Institución @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la primera vez que llega a este punto”.

Te podría interesar: VIDEO: Vandalizan oficinas del sindicato del Infonavit

Su mensaje lo acompañó con imágenes y un video en el que se aprecia a Rafael Riva Palacios Pontones, dirigente del sindicato, reprochar ante un grupo de empleados la colocación de la bandera en las afueras del recinto:

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación.

El líder sindical de nuestra Institution @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la… pic.twitter.com/ssSuPmAkxs — Carlos Martínez V. 🏳️‍🌈 (@carlosmartinezv) June 4, 2024

“Que no me vengan que es el día de esto, que es el día de lo otro, que es el día del más allá. Esto nos identifica a todas y todos. Disculpen si a alguien estoy molestando con esto, pero no podemos, yo en lo particular y un grupo de compañeras y compañeros no lo podemos permitir, y cuantas veces lo quieran poner tantas veces lo vamos a quitar”.

CSAS