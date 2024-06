La casa de bienes raíces Dawn McKenna Group, anunció la puesta a la venta de la casa utilizada en la película “Mi pobre angelito”, protagonizada por Macaulay Culkin en 1990.

La imponente propiedad será ofrecida por un monto de 5 millones 250 mil dólares, siendo ésta la segunda vez que se pone a la venta; la primera fue en 2012 por 1.8 millones de dólares.

La mansión de estilo georgiano, ubicada en Winnetka, Illinois, cuenta con 5 habitaciones y 6 baños en un área de 9000 metros cuadrados, en los que se conservan casi intactas algunas áreas utilizadas en la filmación de la icónica película.

Sin embargo, lugares como la cocina y el patio han sido remodelados con detalles de lujo, como amplias islas para cocinar y una terraza, además de una sala de cine, un gimnasio y un spa con tina de hidromasaje.

Anteriormente, la casa donde grabó el pequeño Culkin ha sido rentada por noche para que fanáticos de la cinta puedan revivir aunque sea por un día la experiencia.

El grupo encargado de la venta asegura en la descripción que “es una oportunidad única para poseer un fragmento de la historia cinematográfica y crear memorias que perduren dentro de sus paredes icónicas”.

Durante un tiempo, sirvió como punto turístico donde amantes de la cultura pop de los 90 se tomaban fotos, fue parte de los recorridos culturales en Chicago y se rentó por 25 dólares la noche.

