La cantante Naty Botero lanzó su más reciente álbum, Corazón del mundo y de acuerdo a ella le puso ese nombre porque Santa Marta es considerado así, pero no solo eso sino que también es una forma de sanar.

Su madre y su hermana fueron inspiración para este LP pues de acuerdo a la colombiana ambas han pasado por enfermedades fuertes, muestra de ello es “Feliz”.

“Es una canción que surge en un momento en el que no estaba feliz porque mi madre se enferma de una esclerosis. Siempre que hablaba con ella la oía muy triste y quejándose mucho.

“Entonces quería como componerle esta canción para que ella se acordara también de ser feliz, cosa que me había enseñado. Acordarse de ser feliz con acciones como tomarse un buen café, sentir el sabor, sentir el olor, bañarse y tomarse el tiempo para sentir la delicia que es el agua cae sobre ti y todas estas cosas pequeñas que marcan la diferencia de una persona”, compartió Naty Botero en entrevista con 24 HORAS.

Y es que a lo largo de los 12 canciones, los sonidos tropicales combinados con pop son presentados con visuales, los cuales Botero grabó en los últimos meses.

“El álbum tiene el el poder, me siento muy afortunada la verdad, quiero tocar muchos corazones y hacer que la gente escuche este proyecto y lo sienta muy de ellos. Que pueda ayudar a sanar muchos procesos que la gente está viviendo, de amor propio, muchos procesos, sanación y de empoderamiento”, mencionó.

El crecimiento de Naty se ha visto reflejado en poco más de 15 años que lleva de carrera. La cantante recordó que en sus inicios sus canciones mostraban a una mujer insegura y llena de angustias.

“La música se ha transformado en algo sanador y de alguna manera me siento más empoderada en vivo, me siento muy fuerte, me siento madre, también me siento bruja, me siento alquimista porque podemos transformar todos estos sentimientos de tristeza en felicidad”, reflexionó.

Finalmente, Naty Botero habla sobre la industria musical la cual ha cambiado en los últimos años y manda un mensaje a sus seguidores.

“Hoy en día hay que adaptarse mucho, estar sacando mucha música y también haciendo versiones de lo que tenemos de nuestra música. Siempre estar renovándose.

“Sanen mucho y acuérdense que en las cosas pequeñas de la vida está la felicidad. Entonces vívanla, gozénlas y disfrútenlas”, concluyó.

LDAV