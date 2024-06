La cantante estadounidense, Halsey ha lanzado su nuevo tema el cual ha titulado “The End”, en este relata que vive con una enfermedad. Aunque no reveló de qué trata hace mención que casi muere.

La canción la cual está compuesta por una guitarra acústica. Este tema formará parte de su próximo álbum el cual será el primero que lanzará con Columbia Records.

Halsey, mediante sus redes sociales, compartió una serie de videos en los que se ve recibiendo algunos tratamientos y hablar sobre su estado de salud.

“Me siento como una anciana. Me dije a mí mismo que me daría dos años más para estar enferma… A los 30, estoy renaciendo y no voy a estar enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y simplemente Voy a poder rehacer mis 20 y 30 años”, se escucha decir a la interprete de “Nightmare”.

Tras tener a su hijo, Ender en 2022 la cantante mencionó en sus redes sociales que vivió complicaciones de salud.

Además de lanzar el tema, la cantante aprovechó para realizar un par de donativos a dos fundaciones: The Leukemia & Lymphoma Society y a Lupus Research Alliance.

“ En pocas palabras, tengo suerte de estar vivo / En pocas palabras, escribí un álbum / comienza con ‘The END’. Disponible ahora.”

Lo nuevo de Halsey será lanzado después de su LP, If I Can’t Have Love, I Want Power el cual contó con la producción de Trent Reznor y Atticus Ross, integrantes de Nine Inch Nails.

LDAV