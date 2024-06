Tras lanzarse con Venom (2018) como la primera cinta del universo de Spider-Man con Sony, basada esencialmente en el cómic Venom: Lethal Protector (1993) y en parte Planet of the Symbiotes (1995) y tres años más tarde con Venom: Let There Be Carnage (2021), secuela de la anterior y apuesta por sumar otro de los personajes míticos del Hombre Araña, se estrenará Venom: The Last Dance (2024), que busca cerrar con broche de oro la trilogía.

La película será dirigida por la cineasta británica Kelly Marcel, que ya fungió como co-guionista en la primera cinta y guionista en solitario de la segunda. Sucederá así a Andy Serkis, quien dirigió la cinta que antecede a esta tercera entrega. Una vez más fue producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel, con la distribución de Sony Pictures Releasing.

Te podría interesar: La FILCO, más que una feria de libro

Pese a que comenzó a filmarse en buena época del pasado 2023, la producción se vio interrumpida por la huelga que azotó a los sindicatos de guionistas y autores en Estados Unidos el año pasado. El retornó fue con fuegos artificiales, porque no sólo concluyeron las grabaciones sino que hicieron público el nombre que ahora lleva la cinta.

Aunque era Serkis el interesado en dirigir esta nueva entrega dada la profundidad que encuentra en el personaje de Venom, sus proyectos, que ya había aplazado para dirigir la cinta previa, lo impidieron. Entonces firmaron a Marcel para que hiciera su debut como directora en este proyecto. En el entretanto, rumores y secretos a voces sobre una posible colaboración más estrecha entre el Spider-Man del MCU y este Venom. De esto último, nada concreto, pero se mantiene, entre los fanáticos, la fe intacta.

En el tráiler, que dura cerca de tres minutos, se observa a Eddie Brock / Venom (Tom Hardy) advirtiendo a un grupo de sinvergüenzas que tiene “un lado muy oscuro e impredecible”. Acto seguido, ante la negativa, un fenomenal Venom hace su aparición estelar y adereza el momento previo a devorar las cabezas de los presentes con una broma particular.

Te podría interesar: Comedia sobre ser uno mismo

Al ritmo de Space Oddity de David Bowie, Eddie / Venom se embarca(n) en una especie de huida tras el descubrimiento de su especie simbionte, luego de que, claro, una horda de científicos descubrieran que es imposible que los humanos estuvieran solos en este universo tan vasto. Ahí, por fin, vemos a Juno Temple, quien no es más un secreto en su papel. Una vez visto el trailer, sabrán porque remite a “un último baile”, que no será cualquiera, ni tampoco dejará indiferente.

Además de Juno Temple y Tom Hardy, el elenco de Venom: The Last Dance (2024) lo completan Stephen Graham, Chiwetel Ejiofor, Clark Bacho, Ivo Nandi, Peggy Lu, Otis Wilson, entre otros. Esta cinta, que fue fotografiada por Fabian Wagner, se estrenará el próximo 25 de octubre del presente año, en formato IMAX, salas regulares y otros formatos premium.

Ve el tráiler aquí: