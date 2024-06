El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) acusó a líder sindical de mandar supuestos empleados a quitar y destrozar bandera de la comunidad LGBTQI+.

Carlos Martínez Velázquez -director general del Infonavit- hecho mano de su cuenta de X para hacer la denuncia y mostrar el momento en qué supuestos empleados de la dependencia causaron destrozos a la bandera colocada en las afueras del recinto.

“Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación. El líder sindical de nuestra Institución @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la primera vez que llega a este punto”, escribió Martínez.

Al declararse como miembro de la comunidad LGBTQI+ recordó la lucha que ha seguido desde hace años por los mismos derechos y oportunidad como a cualquier persona, por ello indicó que presentará una denuncia sobre los hechos denunciados.

“Seguiremos en la lucha, pero no dejaremos pasar esto, presentaremos las denuncias correspondientes en todas las instancias. Las banderas se levantarán de nuevo y cuantas veces sea necesario. Va a triunfar la revolución de las conciencias”, agregó el director del Infonavit.

En el video que compartió Carlos Martínez, se aprecia a Rafael Riva Palacios Pontones -líder sindical del organismo- quien recrimina a un grupo de empleados la colocación de la bandera en las afueras del recinto:

“Que no me vengan que es el día de esto, que es el día de lo otro, que es el día del más allá. Esto nos identifica a todas y todos. Disculpen si a alguien estoy molestando con esto, pero no podemos, yo en lo particular y un grupo de compañeras y compañeros no lo podemos permitir, y cuantas veces lo quieran poner tantas veces lo vamos a quitar”.

Reaccionan al destrozo de la bandera en Infonavit

Ante lo denunciado por el director del Infonavit, José Ramón López Beltrán -hijo del presidente López Obrador– condenó el acto del líder sindical.

“Es triste e indignante ver que, en pleno siglo XXI, actos de homofobia y odio sigan ocurriendo. La lucha por los derechos y la inclusión de la comunidad LGBTI+ es una cuestión de justicia, humanidad y amor”, escribió Ramón López en su cuenta de X.

Ante lo denunciado por el director del Infonavit, José Ramón López Beltrán -hijo del presidente López Obrador– condenó el acto del líder sindical.

"Es triste e indignante ver que, en pleno siglo XXI, actos de homofobia y odio sigan ocurriendo. La lucha por los derechos y la inclusión de la comunidad LGBTI+ es una cuestión de justicia, humanidad y amor", escribió Ramón López en su cuenta de X.

Alejandra Frausto -secretaria de Cultura del Gobierno de México– rechazó el retiro y destrozo de la bandera de la comunidad LGBTIQ+ en sus redes sociales:

“En un país donde vivimos y reafirmamos una revolución de las conciencias, rechazo cualquier acto de discriminación, xenofobia u homofobia. La libertad y el derecho de ser y amar son sagrados. Toda mi solidaridad y apoyo a @carlosmartinezv #MesDelOrgullo”.

En un país donde vivimos y reafirmamos una revolución de las conciencias, rechazo cualquier acto de discriminación, xenofobia u homofobia.

La libertad y el derecho de ser y amar son sagrados.

Toda mi solidaridad y apoyo a @carlosmartinezv #MesDelOrgullo https://t.co/URrVCmHBh8 — Alejandra Frausto (@alefrausto) June 5, 2024

