La Autoridad Palestina solicitó participar en proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel por el posible genocidio en Gaza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así lo dio a conocer el tribunal mediante un comunicado.

Recordemos que Sudáfrica llevó el caso ante este tribunal con sede en La Haya el año pasado y sostiene que la operación israelí en Gaza constituye un “genocidio”, hecho que Israel niega rotundamente.

La Autoridad Palestina pidió el viernes pasado a los jueces poder unirse a la demanda de Sudáfrica, afirmando que tiene un especial “interés de naturaleza jurídica que puede verse afectado por la decisión del caso”.

“El 31 de mayo, el Estado de Palestina presentó a la secretaría de la Corte una solicitud de autorización para intervenir y una declaración de intervención”, informó la CIJ en un comunicado.

La Asamblea General de la ONU votó a favor de conceder a los palestinos el estatuto de Estado observador en las Naciones Unidas en 2012. En su petición, las autoridades palestinas también señalaron que firmaron en 2014 la Convención sobre el Genocidio de la ONU.

La CIJ ordenó el viernes a Israel que garantizara el “acceso sin trabas” a los investigadores encargados por la ONU de examinar las denuncias de genocidio.

En una sentencia del 26 de enero, la corte ordenó a Israel que hiciera todo lo posible para evitar actos de genocidio durante su operación militar en Gaza.

El 24 de mayo, el tribunal ordenó a Israel que detuviera “inmediatamente” su ofensiva militar en Rafah y mantuviera abierto el paso fronterizo homónimo para la entrada “sin obstáculos” de ayuda humanitaria.

También pidió la liberación “incondicional” de rehenes secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamás durante su ataque del 7 de octubre en Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

Las decisiones de la CIJ son jurídicamente vinculantes, pero el tribunal no dispone de medios para hacerlas cumplir. Los jueces analizarán ahora sobre la petición palestina.

(Con información de AFP)

PRESS RELEASE: on 31 May 2024, #Palestine filed an application for permission to intervene and a declaration of intervention in the case #SouthAfrica v. #Israel, invoking Articles 62 and 63 of the #ICJ Statute https://t.co/bCfbDGElIC pic.twitter.com/3x9dKKnfWB

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) June 3, 2024