Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial, ha sido felicitada por el Presidente de España, Pedro Sánchez, el primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el Presidente de Columbia, Gustavo Petro y el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

A través de redes sociales, la abandera de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde de México, agradeció a Pedro Sánchez, Presidente de España, por su felicitación y la llamada que sostuvieron.

También, Sheinbaum agradeció las congratulaciones del primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, de quien recibió una llamada: “estuvimos de acuerdo sobre los múltiples intereses comunes entre México y Canadá y las grandes oportunidades para reforzar nuestra relación”, dijo.

Congratulations to Mexico’s president-elect, Claudia Sheinbaum, on a historic win.

Our free trade agreement is the envy of the world, and the result of a strong, mutually beneficial relationship.

I look forward to strengthening that relationship with you to create more…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 3, 2024