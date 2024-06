Sin sorpresas, el Real Madrid y el Borussia Dortmund presentaron su once inicial para la Final de la Champions League.

Este sábado 1 de junio se jugará la Gran Final de la Liga de Campeones en el Estadio de Wembley, en Londres.

En la víspera, el entrenador del club madrileño, Carlo Ancelotti, había despejado ya la incógnita en la portería, anunciando en su conferencia de prensa que Thibaut Courtois iba a ser titular en lugar del ucraniano Andriy Lunin, que fue el portero titular del equipo gran parte de la temporada.

Lunin llegó este sábado a Londres, unas horas antes del partido, después de sufrir un proceso gripal en los últimos días que le apartó del grupo, para evitar contagios.

Dani Carvajal y Ferland Mendy por las bandas, y Nacho Fernández y Antonio Rüdiger como centrales, le acompañarán en la misión de frenar a los atacantes amarillos.

En el centro del campo, la lesión del francés Aurelien Tchouameni en el pie izquierdo hizo que Ancelotti activara su plan ‘B’, con un medio compuesto por Fede Valverde-Toni Kroos-Eduardo Camavinga-Jude Bellingham.

Camavinga entró así en el once de partido después del contratiempo de su compatriota.

Para Kroos será su último partido en el fútbol de clubes.

Arriba, también como se esperaba, la dupla brasileña Vinicius Jr-Rodrygo. Cada uno de ellos acumula cinco tantos en esta Champions.

